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К проблеме горящих уральских лесов привлекли внимание дорогостоящей настойкой
Стоп-кадр видео ВК-сообщества паба «Fjord» / vk.com/fjord_pub
Необычный способ привлечь внимание к проблеме лесных пожаров на Среднем Урале, которая особенно остро встала в текущем году, придумали бармены скандинавского паба «Fjord». Они сварили настойку из собранных на пожарищах ингредиентов и заломили за неё баснословную цену.
Опалённые ветки пихты, кора сгоревшей сосны, сожжённые шишки и горелые еловые ветви стали компонентами в составе оригинальной настойки. Стоимость одной бутылки такого напитка — 6 с половиной миллиардов рублей. Но создатели настойки назначили столь непомерную сумму не в приступе безумной жадности. Эта цифра тоже призвана привлечь внимание к «огнедышащей» проблеме — именно столько денег необходимо, чтобы восстановить сгоревшие уральские леса. И бармены обещают, что именно на эту цель будет потрачена вся прибыль (если, конечно, на бутылку найдётся покупатель).
К слову, ветки, кору и шишки сгоревших хвойных деревьев были собраны возле Верхней Пышмы, где недавно полыхало 845 гектаров леса. Всего же за последнее время на Урале сгорело более 300 тысяч гектаров леса.
Опалённые ветки пихты, кора сгоревшей сосны, сожжённые шишки и горелые еловые ветви стали компонентами в составе оригинальной настойки. Стоимость одной бутылки такого напитка — 6 с половиной миллиардов рублей. Но создатели настойки назначили столь непомерную сумму не в приступе безумной жадности. Эта цифра тоже призвана привлечь внимание к «огнедышащей» проблеме — именно столько денег необходимо, чтобы восстановить сгоревшие уральские леса. И бармены обещают, что именно на эту цель будет потрачена вся прибыль (если, конечно, на бутылку найдётся покупатель).
К слову, ветки, кору и шишки сгоревших хвойных деревьев были собраны возле Верхней Пышмы, где недавно полыхало 845 гектаров леса. Всего же за последнее время на Урале сгорело более 300 тысяч гектаров леса.
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