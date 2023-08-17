К проблеме горящих уральских лесов привлекли внимание дорогостоящей настойкой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный способ привлечь внимание к проблеме лесных пожаров на Среднем Урале, которая особенно остро встала в текущем году, придумали бармены скандинавского паба «Fjord». Они сварили настойку из собранных на пожарищах ингредиентов и заломили за неё баснословную цену.Опалённые ветки пихты, кора сгоревшей сосны, сожжённые шишки и горелые еловые ветви стали компонентами в составе оригинальной настойки. Стоимость одной бутылки такого напитка — 6 с половиной миллиардов рублей. Но создатели настойки назначили столь непомерную сумму не в приступе безумной жадности. Эта цифра тоже призвана привлечь внимание к «огнедышащей» проблеме — именно столько денег необходимо, чтобы восстановить сгоревшие уральские леса. И бармены обещают, что именно на эту цель будет потрачена вся прибыль (если, конечно, на бутылку найдётся покупатель).К слову, ветки, кору и шишки сгоревших хвойных деревьев были собраны возле Верхней Пышмы, где недавно полыхало 845 гектаров леса. Всего же за последнее время на Урале сгорело более 300 тысяч гектаров леса.