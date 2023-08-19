Доярка из Артинского района получит компенсацию за толчок коровы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В январе этого года в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Искра» доярка получила травму — её толкнула корова. За это предстоит расплатиться работодателю, и суммой немаленькой.Прокуратура Артинского района усмотрела в происшествии в коровнике нарушение прав доярки на безопасные условия труда. В результате коровьей «шалости» женщина получила травму — перелом шейки бедра со смещением (такие травмы относятся к тяжёлой степени повреждения здоровья). При проверке прокурорскими работниками было установлено, что в коровнике «Искры» пострадавшую доярку не обеспечили средствами для фиксации коровы, а к работе допустили без обучения и разъяснения правил охраны труда.С данными проверками и медицинскими справками о полученной травме прокуратура обратилась в Артинский районный суд. С прокурорскими доводами судья согласился и постановил взыскать с «Искры» в пользу доярки компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, — уточняет прокуратура Свердловской области, — но районная прокуратура взяла под контроль исполнение судебного акта.