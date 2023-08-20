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Синоптики предупредили о небольшом похолодании и дождях в Свердловской области

17.31 Среда, 23 августа 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются небольшое похолодание и дожди. Также синоптики прогнозируют в ночь на четверг в регионе заморозки до -2°C.

В четверг, 24 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8 °C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °C. Днем +14…+19 °C, в горах и низинах до +11 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +6…+8 °C, днем +17…+19 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.

В пятницу, 25 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, днем +12…+17 °C. Ветер западный 3-8 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +8…+10 °C, днем +15…17 °C. Ветер западный 3-8 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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