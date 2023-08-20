Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о небольшом похолодании и дождях в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются небольшое похолодание и дожди. Также синоптики прогнозируют в ночь на четверг в регионе заморозки до -2°C.
В четверг, 24 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8 °C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °C. Днем +14…+19 °C, в горах и низинах до +11 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +6…+8 °C, днем +17…+19 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В пятницу, 25 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, днем +12…+17 °C. Ветер западный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +8…+10 °C, днем +15…17 °C. Ветер западный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 24 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8 °C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 °C. Днем +14…+19 °C, в горах и низинах до +11 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +6…+8 °C, днем +17…+19 °C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В пятницу, 25 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +5…+10 °C, днем +12…+17 °C. Ветер западный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью +8…+10 °C, днем +15…17 °C. Ветер западный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
До конца недели сохранится жара в Свердловской области
16 августа 2023
16 августа 2023
Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
18 августа 2023
18 августа 2023
Жара продержится в Свердловской области до конца недели
14 августа 2023
14 августа 2023