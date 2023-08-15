С автосалона в Екатеринбурге взыскали более двух миллионов за неисправную коробку передач





– рассказали в пресс-службе суда. «Женщина обратилась в автосалон с заявлением о расторжения договора купли-продажи, но оно было оставлено без удовлетворения. При этом продавец, без согласования отремонтировал автомобиль, лишив водительницу возможности доказать наличие дефекта в машине»,





– сказали в суде. «Договор купли-продажи Renault Duster расторгнут, с продавца взыскана стоимость автомобиля – 1 076 666 рублей, разница в стоимости транспортного средства – 1 652 334 рубля, неустойка –100 тысяч рублей по состоянию на апрель 2023 года с дальнейшим начислением, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, расходы на оплату юридических услуг в размере 10 тысяч рублей и штраф 50 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Суд взыскал более двух миллионов рублей с автосалона в Екатеринбурге за неисправную коробку передач в пользу местной жительницы, которая приобретала автомобиль Renault Duster у автоцентра.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда, екатеринбурженка приобрела машину в 2019 году за 1 076 666 рублей. Однако попользоваться автомобилем не успела. В течение гарантийного срока из строя вышла автоматическая коробка переключения передач.Транспортное средство доставили в сервисный центр продавца, где ей сообщили, что коробка передач вышла из строя из-за нарушений условий эксплуатации машины потребителем и отказали в ее замене. Женщина осталась недовольна результатом и обратилась к другим экспертам, которые также проверили машину и установили, что коробка передач вышла из строя из-за конструктивного дефекта, а не из-за того, как водила женщина. Тогда ей через суд удалось добиться замены узла автомобиля.Однако на этом проблемы с машиной не закончились. В мае 2022 года при пробеге чуть более десяти тысяч километров коробка передач вновь забарахлила. Женщина снова обратилась в сервисный центр. Тогда продавец согласился исправить дефект по гарантии, но екатеринбурженка решила отказаться от автомобиля и вернуть деньги.Тогда екатеринбурженка вновь обратилась в суд, потребовав продавца вернуть деньги и выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. Однако суд удовлетворил требования частично.Однако результат не устроил обе стороны, и они обратились с апелляционными жалобами в Свердловский областной суд. Покупательницу не устраивал размер неустойки и штрафа, продавца – вывод суда о наличии в автомобиле существенного недостатка и возможности расторжения договора.Областной суд, рассмотрев материалы дела, встал на сторону екатеринбурженки и увеличил размер штрафа до 150 тысяч рублей. Остальная часть решения суда первой инстанции осталось без изменений.