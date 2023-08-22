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На забытом кладбище воинов ВОВ в Екатеринбурге установили камень для увековечивания их памяти
Фото: Мемориал Романовых
На полузаброшенном кладбище на Уктусе в Екатеринбурге вчера установили памятный камень с табличкой. На ней поместили фамилии 163 погибших в госпиталях Свердловска воинов, раненых на полях сражений Великой Отечественной войны.
Все они были захоронены на этом кладбище (смерти в большинстве датированы 1942—1943 годами), однако в дальнейшем с их могилами обошлись не самым лучшим образом.
По словам руководителя благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Ильи Коровина, перенос захоронений в 1981 году был произведён небрежно. В том году исполком Свердловского горсовета принял решение перенести отсюда останки воинских захоронений на Широкореченское кладбище, однако фактически могилы и часть останков остались на Уктусе.
В результате до недавнего времени можно было наступить на могильные плиты (под которыми, вероятно, до сих пор захоронены военнослужащие) просто прогуливаясь по Уктусу в районе закрытого Артиллерийского училища. Проблема усугубляется тем, что земля на месте захоронений даже не оформлена как кладбище, что создает бюрократические препоны для надлежащего оформления могил погибших в ВОВ.
Лишь в 2020-х волонтеры начали приводить кладбище в порядок, не дождавшись действий ни от муниципалитета, ни от государственных органов власти.
Открытие мемориального камня приурочили к 300-летию Екатеринбурга. Илья Коровин в разговоре с «Вечерними ведомостям» выразил надежду, что это позволит все-таки обратить внимание властей на обустройство кладбища, где захоронены защитники страны от гитлеровских захватчиков.
Все они были захоронены на этом кладбище (смерти в большинстве датированы 1942—1943 годами), однако в дальнейшем с их могилами обошлись не самым лучшим образом.
По словам руководителя благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Ильи Коровина, перенос захоронений в 1981 году был произведён небрежно. В том году исполком Свердловского горсовета принял решение перенести отсюда останки воинских захоронений на Широкореченское кладбище, однако фактически могилы и часть останков остались на Уктусе.
В результате до недавнего времени можно было наступить на могильные плиты (под которыми, вероятно, до сих пор захоронены военнослужащие) просто прогуливаясь по Уктусу в районе закрытого Артиллерийского училища. Проблема усугубляется тем, что земля на месте захоронений даже не оформлена как кладбище, что создает бюрократические препоны для надлежащего оформления могил погибших в ВОВ.
Лишь в 2020-х волонтеры начали приводить кладбище в порядок, не дождавшись действий ни от муниципалитета, ни от государственных органов власти.
Фото: Мемориал Романовых
Открытие мемориального камня приурочили к 300-летию Екатеринбурга. Илья Коровин в разговоре с «Вечерними ведомостям» выразил надежду, что это позволит все-таки обратить внимание властей на обустройство кладбища, где захоронены защитники страны от гитлеровских захватчиков.
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