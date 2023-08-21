В «ЗооДокторе» поставили на лапы выпавшую с седьмого этажа кошку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Очередной историей спасения горемычного животного поделилась сеть ветеринарных клиник «ЗооДоктор». Туда попала кошка, которой не посчастливилось упасть с седьмого этажа. К счастью, благодаря своевременной помощи и умелым действиям «звериных» врачей, бедняжку удалось спасти.Часто такие «полёты» оканчиваются для кошек гибелью. Прогнозы были неблагоприятными и в случае с Асей (так зовут кошку). Сразу после падения кошку отвезли на рентген и ни переломов, ни трещин не обнаружили. Диагноз поставили такой — «умеренный пневмоторакс» (то есть, патологическое скопление воздуха в плевральной полости). Но вскоре состояние Аси резко ухудшилось. Тогда-то её хозяева обратились в «ЗооДоктор».«На приёме малышка дышала открытым ртом, лежала на боку и даже не старалась встать. Слизистые оболочки были синими. В экстренном порядке был подключен кислород и сделаны рентгеновские снимки. По ним определили, что пневмоторакс стал еще больше, из-за этого кошка не могла полноценно дышать», — описывают состояние пациентки в ветклинике.Ветврач Александра Сорокина провела процедуру извлечения жидкости из пространства между стенкой грудной клетки и легкими. После этого Ася пошла на поправку. После нескольких дней стационара её выписали домой.История это должна послужить уроком всем владельцам кошек, чьи квартиры расположены выше второго этажа. К сожалению, далеко не все случаи падения животных с подоконников заканчиваются так же счастливо, как этот. Поэтому стоит подстраховаться и ставить на окна хотя бы антимосктитные сетки.