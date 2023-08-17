Екатеринбургская слониха Даша отпразднует новоселье

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Радостная новость из Екатеринбургского зоопарка. Там в обновлённую «квартиру» переезжает слониха Даша. Павильон уже готов принять крупногабаритную жиличку.Павильон для Даши был построен в 2007 году. А к 300-летнему юбилею Екатеринбурга его решили отремонтировать и видоизменить. В частности, в слоновьем жилье обновили напольное покрытие и реконструировали некоторые из элементов интерьера, — поясняют в зоопарке. Посмотреть, обрадуется ли Даша переезду, можно будет в среду, 23 августа. Слониха войдёт в павильон в 11:00.Слониха Даша родилась в 1981 году в далёком Лаосе. Оттуда она попала в Россию, где стала артисткой прославленного «Уголка дедушки Дурова». Когда её артистическая карьера подошла к концу, Дашу отправили «на пенсию» в Екатеринбург. Сейчас слонихе больше 40 лет, а для слонов это возраст солидный, сравнимый с человеческим (в природе слоны живут около 70 лет). Очень важно, чтобы Даша получала не только хорошее питание, но и жила в комфортных условиях, дабы встретить слоновью старость, которая уже не за горами, здоровой и бодрой.