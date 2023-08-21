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Полиция изъяла летавший над Екатеринбургом беспилотник местного чиновника
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге полиция изъяла беспилотник у руководителя «Управления капстроительства Екатеринбурга», запустившего дрон для того, чтобы отснять строящиеся объекты, вопреки действующему в регионе запрету.
Летательный аппарат возле теннисной школы на проспекте Академика Парина заметили бдительные граждане, которые испугались беспилотника и сообщили о нем в полицию.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, владелец квадрокоптера, увидев прибывших к месту съемки правоохранителей, попытался скрыться, но, когда стал уезжать, попал в автомобильную пробку, где его и задержали, забрав аппарат и передав его на экспертизу в Росавиацию.
По данным URA.RU, начальника управления после этого вызывали на разговор в администрацию, но серьезных наказаний он смог избежать.
Информацию об этом подтвердили в УМВД по Екатеринбургу, сообщив, что инцидент произошел 15 августа. Тогда на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 4 Ленинского района.
Летательный аппарат возле теннисной школы на проспекте Академика Парина заметили бдительные граждане, которые испугались беспилотника и сообщили о нем в полицию.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, владелец квадрокоптера, увидев прибывших к месту съемки правоохранителей, попытался скрыться, но, когда стал уезжать, попал в автомобильную пробку, где его и задержали, забрав аппарат и передав его на экспертизу в Росавиацию.
По данным URA.RU, начальника управления после этого вызывали на разговор в администрацию, но серьезных наказаний он смог избежать.
Информацию об этом подтвердили в УМВД по Екатеринбургу, сообщив, что инцидент произошел 15 августа. Тогда на место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 4 Ленинского района.
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