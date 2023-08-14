Движение поездов между Челябинском и Екатеринбургом приостановят на три дня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области из-за ремонта железнодорожных путей на три дня приостановят движение поездов между Челябинском и Екатеринбургом.Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезда по маршруту Челябинск – Екатеринбург не будут курсировать 28 августа, а также 4 и 11 сентября. В эти дни будут проводится работы по обновлению путина однопутных перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук ЮУЖД.Ограничения коснутся пригородных поездов:– №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 8:36);– №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18:00);– №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 6:39);– №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19:06).