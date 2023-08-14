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Движение поездов между Челябинском и Екатеринбургом приостановят на три дня
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области из-за ремонта железнодорожных путей на три дня приостановят движение поездов между Челябинском и Екатеринбургом.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезда по маршруту Челябинск – Екатеринбург не будут курсировать 28 августа, а также 4 и 11 сентября. В эти дни будут проводится работы по обновлению путина однопутных перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук ЮУЖД.
Ограничения коснутся пригородных поездов:
– №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 8:36);
– №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18:00);
– №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 6:39);
– №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19:06).
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезда по маршруту Челябинск – Екатеринбург не будут курсировать 28 августа, а также 4 и 11 сентября. В эти дни будут проводится работы по обновлению путина однопутных перегонах Верхний Уфалей – Иткуль и Иткуль – Маук ЮУЖД.
Ограничения коснутся пригородных поездов:
– №7120/7122 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 8:36);
– №7126/7124 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 18:00);
– №7123/7125 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 6:39);
– №7121/7119 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 19:06).
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