Отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера досрочно выйдет на свободу





– сообщили в пресс-службе областного суда. «Бобиев Х.С. выйдет из мест лишения свободы раньше на 1 год 1 месяц 17 дней»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Родной отец погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера Бобиева сможет досрочно выйти на свободу. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении (УДО).Ранее Худжановиддину Бобиеву Чкаловским районным судом было отказано в досрочном освобождении, после чего защитник осужденного подал апелляционную жалобу. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и доводы жалобы, принял решение удовлетворить ходатайство об УДО.Отец погибшего Далера Бобиева еще в июле 2018 года был признан виновным разбое с незаконным проникновением или с хищением в крупном размере (часть 3 статьи 162 УК РФ). Тогда Нижнесергинский районный суд назначил ему наказание в виде 7 лет в исправительной колонии строгого режима.Его сына Далера нашли мертвым в июне этого года, спустя три дня поисков после заявления о пропаже его опекуншей Вероникой Наумовой, обвиняемой в убийстве малолетнего. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще в декабре.