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Главной Свердловской железной дороги назначили бывшего топ-менеджера РЖД Павла Бурцева
Фото: Вечерние ведомости
Новым главой Свердловской железной дороги назначили бывшего замначальника департамента пассажирских перевозок РЖД Павла Бурцева. Сегодня он приступил к своим обязанностям.
Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
До него посты главы Свердловской железной дороги занимал Иван Колесников, ставший теперь заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим пассажирский комплекс. Он руководил свердловской магистралью с апреля 2019 года.
Павел Бурцев, сменивший его в должности, свою трудовую деятельность начал в 1992 году с должности инженера-технолога в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги. Должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» он занимал с 2017 года.
Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
До него посты главы Свердловской железной дороги занимал Иван Колесников, ставший теперь заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим пассажирский комплекс. Он руководил свердловской магистралью с апреля 2019 года.
Павел Бурцев, сменивший его в должности, свою трудовую деятельность начал в 1992 году с должности инженера-технолога в локомотивном депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги. Должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» он занимал с 2017 года.
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