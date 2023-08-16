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Куйвашев попросил МВД наказать оставлявших расистские комментарии к новости о потерявшихся детях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Евгений Куйвашев попросил полицию найти и наказать тех, кто оставлял расистские и разжигающие межнациональную рознь комментарии под новостью о детях, потерявшихся во время празднования 300-летия уральской столицы.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшую субботу, 19 августа. После публикации заметки о поиске родителей детей, в комментариях стали появляться негативные комментарии, намекающие на национальность и расовую принадлежность потерявшихся деток. На это обратили внимание, как в разных федеральных телеграм-каналах, так и в аппарате свердловского губернатора.
С детьми все в порядке, они находятся с родными. Их родителей нашли в тот же день.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшую субботу, 19 августа. После публикации заметки о поиске родителей детей, в комментариях стали появляться негативные комментарии, намекающие на национальность и расовую принадлежность потерявшихся деток. На это обратили внимание, как в разных федеральных телеграм-каналах, так и в аппарате свердловского губернатора.
«Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону»,
– сообщили в телеграм-канале «Не для протокола».
С детьми все в порядке, они находятся с родными. Их родителей нашли в тот же день.
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