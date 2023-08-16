Куйвашев попросил МВД наказать оставлявших расистские комментарии к новости о потерявшихся детях

«Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону»,