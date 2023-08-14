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В Свердловской области на 15 минут перекроют участок Пермского тракта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 22 августа, в Свердловской области на 15 минут перекроют участок Пермского тракта на 317-м километре дороги, в районе развязки на Ревду. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
На месте работ будут дежурить регулировщики. Перекрытие предлагают объезжать через Ревду и Первоуральск.
«В период с 05.00 до 05.15 во вторник, 22 августа, планируется остановка транспортного потока в связи с переустройством ЛЭП "МРСК Урала"»,
– сказали в «Уралуправтодоре».
На месте работ будут дежурить регулировщики. Перекрытие предлагают объезжать через Ревду и Первоуральск.
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