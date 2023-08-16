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Свердловское министерство молодежной политики объявило прием заявок на конкурс проектов
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области объявило о начале приема заявок на конкурс проектов по работе с молодежью. Победители смогут получить субсидии на реализацию своей идеи.
Претендентами могут стать все жители области от 18 до 35 лет, не имеющие долгов и не проходящие через процедуру банкротства, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Для того, чтобы подать заявку нужно зарегистрировать на портале «Молодежь России» и в разделе «Мероприятия» создать заявку. К ней будет необходимо прикрепить:
– заполненный проект инициативы (по шаблону в разделе «Проекты»);
– видеоролик-презентацию идеи (длительностью не более трех мину);
– пакет документов (перечь можно найти в разделе «Гранты физическим лицам»).
Также одним из условием для того, чтобы проект приняли необходимо, чтобы идея была социально ориентированной и направленной на подрастающее поколение.
Принимать заявки будут до 16 сентября 2023 года. После этого в течение шести дней специалисты изучат присланные проекты и оценят их по десяти критериям, в числе которых реалистичность бюджета, актуальность и социальная значимость, опыт и компетенции команды.
Претендентами могут стать все жители области от 18 до 35 лет, не имеющие долгов и не проходящие через процедуру банкротства, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Для того, чтобы подать заявку нужно зарегистрировать на портале «Молодежь России» и в разделе «Мероприятия» создать заявку. К ней будет необходимо прикрепить:
– заполненный проект инициативы (по шаблону в разделе «Проекты»);
– видеоролик-презентацию идеи (длительностью не более трех мину);
– пакет документов (перечь можно найти в разделе «Гранты физическим лицам»).
Также одним из условием для того, чтобы проект приняли необходимо, чтобы идея была социально ориентированной и направленной на подрастающее поколение.
Принимать заявки будут до 16 сентября 2023 года. После этого в течение шести дней специалисты изучат присланные проекты и оценят их по десяти критериям, в числе которых реалистичность бюджета, актуальность и социальная значимость, опыт и компетенции команды.
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