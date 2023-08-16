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Синоптики предупредили о кратковременных дождях в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о кратковременных дождях в Свердловской области. В Екатеринбурге без существенных осадков.
В понедельник, 21 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью +9…+14°C, в горах и низинах до +4. Днем +18…+23°C, на крайнем севере до +15°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +12…+14°C, днем +21…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 22 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +5…+10°C, днем +15…+20°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +18…+20°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В среду, 23 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +4…+9°C, днем +15…+20°C, на крайнем севере до +12°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +7…+9°C, днем +18…+20°C. Ночью северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 21 августа, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью +9…+14°C, в горах и низинах до +4. Днем +18…+23°C, на крайнем севере до +15°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +12…+14°C, днем +21…+23°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 22 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +5…+10°C, днем +15…+20°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +18…+20°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В среду, 23 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +4…+9°C, днем +15…+20°C, на крайнем севере до +12°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +7…+9°C, днем +18…+20°C. Ночью северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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