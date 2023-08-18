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Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга

11.29 Воскресенье, 20 августа 2023
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
С улиц Екатеринбурга после празднования 300-летнего юбилея коммунальные службы вывезли 135 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн. К сожалению, не все торговые точки озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу»,

– рассказали в мэрии.


Всего в уборке мусора минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники, в том числе вакуумная дорожная, тротуарная и поливомоечная техника. Также для подбора случайного мусора и очистки рун ночью убирались 115 рабочих.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:29 Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга
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09:37 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Габона
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12:23 Екатеринбургская прокуратура начала проверку после травмирования выходившей из автобуса пенсионерки
11:25 Свердловские госавтоинспекторы помогли заблудившимся грибникам
10:31 В Екатеринбурге водитель автобуса протащил по дороге зажатую в дверях пенсионерку
09:32 Прокуратура Нижнего Тагила обязала сократить сроки расселения трех аварийных домов
20:59 В двух ДТП на екатеринбургских улицах «поломались» мотоциклист и самокатчица
20:35 Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
19:58 Иномарка не пропустила «Скорую» в Первоуральске
19:27 На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18:42 За пьяную езду жителя Пышминского района лишили транспортного средства
17:54 Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
17:25 Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
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