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Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
С улиц Екатеринбурга после празднования 300-летнего юбилея коммунальные службы вывезли 135 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Всего в уборке мусора минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники, в том числе вакуумная дорожная, тротуарная и поливомоечная техника. Также для подбора случайного мусора и очистки рун ночью убирались 115 рабочих.
«Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн. К сожалению, не все торговые точки озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу»,
– рассказали в мэрии.
Всего в уборке мусора минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники, в том числе вакуумная дорожная, тротуарная и поливомоечная техника. Также для подбора случайного мусора и очистки рун ночью убирались 115 рабочих.
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