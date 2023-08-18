Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга





– рассказали в мэрии. «Вывезено за сутки более 135 тонн мусора. В течение дня более 60 тонн, ночью более 75 тонн. К сожалению, не все торговые точки озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С улиц Екатеринбурга после празднования 300-летнего юбилея коммунальные службы вывезли 135 тонн мусора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Всего в уборке мусора минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники, в том числе вакуумная дорожная, тротуарная и поливомоечная техника. Также для подбора случайного мусора и очистки рун ночью убирались 115 рабочих.