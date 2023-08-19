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К 300-летию уральской столицы на Чкалова открыли обновленный парк
Фото: «Россети Урал»
В Екатеринбурге к 300-летию на улице Чкалова открыли обновленный парк, в котором появилась детская площадка с современным игровым комплексом, сообщили в мэрии уральской столицы.
Реконструкция состоялась при поддержке компании «Россети Урал».
В обновленном парке также отпраздновали юбилей города, где приняли участие более 200 человек. Для малышей также были организованы конкурсы и викторины, после чего гостей угостили мороженым и подарили раскраски.
Отмечается, что помимо детской площадки в парке благоустроили аллею, которую украсили малыми архитектурными формами в виде каркасов домов с гамаками внутри. Рядом поставили шезлонги.
Реконструкция состоялась при поддержке компании «Россети Урал».
В обновленном парке также отпраздновали юбилей города, где приняли участие более 200 человек. Для малышей также были организованы конкурсы и викторины, после чего гостей угостили мороженым и подарили раскраски.
Отмечается, что помимо детской площадки в парке благоустроили аллею, которую украсили малыми архитектурными формами в виде каркасов домов с гамаками внутри. Рядом поставили шезлонги.
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