«Вечерние ведомости» поздравляют Екатеринбург с 300-летием

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Сегодня Екатеринбург, родной для нашей редакции город, празднует, празднует свой 300-летний юбилей. От имени редакции «Вечерних ведомостей» поздравляем любимый город с солидной датой.Правда, датой основания города считается 18 ноября 1723 года, но последние полвека главные празднества уже традиционно устраивают в третью субботу августа — все-таки климатические условия в ноябре на Урале не слишком располагают к массовым гуляниям.Мы, как и множество наших читателей, любим Екатеринбург – за его динамику, за многообразие мнений, насыщенную культурную, общественную и политическую жизнь. За историю города, ее вклад в историю страны, и главное, за его людей. Екатеринбург притягивает людей интересных и разных – кого-то в гости, а кого-то навсегда.Мы верим, что Екатеринбург будет становиться больше, чище и удобнее, а люди, которые приезжают сюда на время или навсегда, будут так же любить его, как любим его мы – те, для кого Екатеринбург – это дом, из которого не хочется уезжать.С праздником, Екатеринбург! Мира тебе и процветания!