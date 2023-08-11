



– сказал в видеопослании командир корабля и уроженец Свердловска Сергей Прокопьев. «Дорогие екатеринбуржцы! Мы, космонавты Роскосмоса, приветствуем вас и от всей души поздравляем со столь знаменательным событием! Хоть мы и находимся в сотнях километров от дома, но искренне рады быть причастными к празднованию большого юбилея!»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Российские космонавты поздравили уральскую столицу с 300-летием с борта Международной космической станции (МКС) с высоты от 270 до 500 километров над землей.К поздравлению из космоса также присоединились его спутники бортинженеры Дмитрий Петелин и выходец из города Серова Свердловской области Андрей Федяев.Отмечается, что Международная космическая станция является «долгожителем» среди космических орбитальных проектов – она находится на орбите с 20 ноября 1998 года.