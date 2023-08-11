Свердловские госавтоинспекторы помогли заблудившимся грибникам





– рассказали в ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции напоили их водой, так как погода в этот день была знойной, и после добродушной беседы, доставили к их личному автомобилю»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области госавтоинспекторы помогли заблудившейся в лесу семейное паре, которая ходила за грибами, выбраться к дороге.Как рассказали в пресс-группе ГИБДД по Свердловской области, заблудившиеся сами позвонили в полицию, когда поняли, что не могут выбраться из леса. Тогда к ним на помощь выслали экипаж дорожно-патрульной службы.Госавтоинспекторы Никиты Федорова и Андрея Фомичева, выехав к лесному массиву, в котором находились люди, стали объезжать окраины леса с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле. В какой-то момент грибники смогли выйти на звук.