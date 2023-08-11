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Свердловские госавтоинспекторы помогли заблудившимся грибникам
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области госавтоинспекторы помогли заблудившейся в лесу семейное паре, которая ходила за грибами, выбраться к дороге.
Как рассказали в пресс-группе ГИБДД по Свердловской области, заблудившиеся сами позвонили в полицию, когда поняли, что не могут выбраться из леса. Тогда к ним на помощь выслали экипаж дорожно-патрульной службы.
Госавтоинспекторы Никиты Федорова и Андрея Фомичева, выехав к лесному массиву, в котором находились люди, стали объезжать окраины леса с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле. В какой-то момент грибники смогли выйти на звук.
Как рассказали в пресс-группе ГИБДД по Свердловской области, заблудившиеся сами позвонили в полицию, когда поняли, что не могут выбраться из леса. Тогда к ним на помощь выслали экипаж дорожно-патрульной службы.
Госавтоинспекторы Никиты Федорова и Андрея Фомичева, выехав к лесному массиву, в котором находились люди, стали объезжать окраины леса с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле. В какой-то момент грибники смогли выйти на звук.
«Сотрудники Госавтоинспекции напоили их водой, так как погода в этот день была знойной, и после добродушной беседы, доставили к их личному автомобилю»,
– рассказали в ГИБДД.
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