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Прокуратура Нижнего Тагила обязала сократить сроки расселения трех аварийных домов

09.32 Суббота, 19 августа 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала администрацию города сократить сроки расселения трех аварийных многоквартирных домов на улицах Чаплыгина и Садоводов.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, три многоквартирных жилых дома признали аварийными еще в 2018-2019 годы. Тогда же было принято решение о расселении жильцов в срок до 2025 и 2026 годов. Однако в ходе проверки домов прокуратура установила множество повреждений и разрушение конструкций, которые несут угрозу живущим в этих домах людям уже сейчас.

«С учетом указанных обстоятельств установленные сроки расселения многоквартирных домов являются неразумными, не учитывают конструктивные особенности домов, показатели их технического и санитарно-эпидемиологического состояния. Несвоевременное расселение жильцов вышеуказанных многоквартирных домов влечет угрозу их жизни и здоровью»,

– заявили в нижнетагильской прокуратуре.


В связи с данными обстоятельствами прокуратура направила в Тагилстроевский районный суд заявления о признании незаконными постановления администрации, в частности, сроков расселения и о возложении обязанности установить более разумные сроки.

Требования прокуратуры о сокращении сроков расселения суд удовлетворил в полном объеме. Однако пока что решение суда в законную силу не вступило.

В прокуратуре обещают ситуацию проконтролировать.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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