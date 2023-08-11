На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как выглядел Екатеринбург в 1887 году теперь можно увидеть собственными глазами. Заглянуть в прошлое города-юбиляра предлагает Музей истории Екатеринбурга. Но для этого понадобится мобильный телефон с установленным приложением от музея.Пока в Екатеринбурге работают два «портала времени». Один из них находится на пешеходном мосту через Исеть, между Екатеринбургским музеем изобразительного искусства и Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ. Второй — возле здания музея ИЗО. Именно там установлены информационные доски со специальным QR-кодом. Считывание кода «мобилкой» открывает для прохожего исторический облик этих мест и позволяет подчерпнуть много информации.Ещё два таких «портала» появится к 18 ноября текущего года (а именно в этот день Екатеринбургу исполнится 300 лет). Оба они будут установлены на Плотинке.Проект виртуальной прогулки по Екатеринбургу 1887 года были создан под патронажем Управления культуры администрации Екатеринбурга и с финансовой поддержкой федерального нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Самое активное участие в сборе и размещении в «виртуальном пространстве» визуальных и текстовых материалов принимали сотрудники Музея истории Екатеринбурга, преподаватели УрФУ и УрГАХУ, сотрудники Института истории и археологии УрО РАН.