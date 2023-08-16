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Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Ожидаются грозы и дожди.
В субботу, 19 июля, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман. Ночью 15…20°С, на севере до 10°С. Днем 20…25°С, на севере до 17°С. Ветер северной четверти ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 18…20°С, днем 23…25°С. Ветер северной четверти ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек.
В воскресенье, 20 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, днем 17…22°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 20…22°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 19 июля, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами туман. Ночью 15…20°С, на севере до 10°С. Днем 20…25°С, на севере до 17°С. Ветер северной четверти ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 18…20°С, днем 23…25°С. Ветер северной четверти ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 4-9 м/сек.
В воскресенье, 20 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°С, днем 17…22°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°С, днем 20…22°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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