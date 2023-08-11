Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы проводят очередные массовые проверки водителей. Рейды проходят с 18 по 20 августа.Сотрудники ГИБДД в течение трех дней будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.