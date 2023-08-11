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Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы проводят очередные массовые проверки водителей. Рейды проходят с 18 по 20 августа.
Сотрудники ГИБДД в течение трех дней будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
Сотрудники ГИБДД в течение трех дней будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, либо никогда их не получавших.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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