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Деревню Международного фестиваля университетского спорта открыли в Екатеринбурге
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге официально открыли Спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта. Сам фестиваль стартует завтра, 19 августа.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что деревня объединяет в себе все организационные подразделения: главный операционный центр, информационный, аккредитационный и спортивный центры, а также офисы исполнительной дирекции. Участники соревнований уже заселились в общежития. Для них работают главная столовая и фитнес-центр, также оборудована зона взвешивания и допуска спортсменов.
Рядом возведен Дворец водных видов спорта. Завтра там начнутся тренировки, а 21 августа – соревнования. Для тренировок также будут использовать поле для регби с легкоатлетическими дорожками, расположенное на территории деревни.
Мэром Спортивной деревни назначен мастер спорта международного класса, российский автогонщик Сергей Карякин. Он отвечает за взаимодействие с участниками фестиваля, знакомит гостей с регионом, рассказывает им о культуре и традициях. Символический ключи от деревни Карякину вручил генеральный директор Исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что деревня объединяет в себе все организационные подразделения: главный операционный центр, информационный, аккредитационный и спортивный центры, а также офисы исполнительной дирекции. Участники соревнований уже заселились в общежития. Для них работают главная столовая и фитнес-центр, также оборудована зона взвешивания и допуска спортсменов.
Рядом возведен Дворец водных видов спорта. Завтра там начнутся тренировки, а 21 августа – соревнования. Для тренировок также будут использовать поле для регби с легкоатлетическими дорожками, расположенное на территории деревни.
Мэром Спортивной деревни назначен мастер спорта международного класса, российский автогонщик Сергей Карякин. Он отвечает за взаимодействие с участниками фестиваля, знакомит гостей с регионом, рассказывает им о культуре и традициях. Символический ключи от деревни Карякину вручил генеральный директор Исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.
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