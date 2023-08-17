Деревню Международного фестиваля университетского спорта открыли в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге официально открыли Спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта. Сам фестиваль стартует завтра, 19 августа.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что деревня объединяет в себе все организационные подразделения: главный операционный центр, информационный, аккредитационный и спортивный центры, а также офисы исполнительной дирекции. Участники соревнований уже заселились в общежития. Для них работают главная столовая и фитнес-центр, также оборудована зона взвешивания и допуска спортсменов.Рядом возведен Дворец водных видов спорта. Завтра там начнутся тренировки, а 21 августа – соревнования. Для тренировок также будут использовать поле для регби с легкоатлетическими дорожками, расположенное на территории деревни.Мэром Спортивной деревни назначен мастер спорта международного класса, российский автогонщик Сергей Карякин. Он отвечает за взаимодействие с участниками фестиваля, знакомит гостей с регионом, рассказывает им о культуре и традициях. Символический ключи от деревни Карякину вручил генеральный директор Исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов.