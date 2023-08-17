В Екатеринбурге до конца лета изменится схема движения автобуса №052

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на время проведения Международного фестиваля университетского спорта изменится схема движения автобуса №052 «Дворец дзюдо – ГБ № 7». Это связано с закрытием улицы Чкалова – от проспекта Сахарова до улицы Академика Парина.В пресс-службе мэрии сообщили, что с 19 по 28 августа автобусы №052 не будут ходить до остановки «Дворец дзюдо». Вместо этого они будут курсировать по проспекту Сахарова до конечной «ТК Академический» на Амундсена.Будут введены остановки «ЖК Сахаров» и «ТК Академический» в оба направления, а также «Квартал Преображенский» – в направлении «ТК Академический».