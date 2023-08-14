На Урале фиксируют рост нелегального ввоза алкоголя через границу



Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления





– пояснил и.о. начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. «Вместе с тем, для личного пользования разрешается ввозить на таможенную территорию ЕАЭС не более 5 литров алкоголя на одного совершеннолетнего гражданина. Причем если 3 литра спиртосодержащей продукции можно провозить свободно, то максимум еще 2 литра – с подачей декларации и уплатой пошлины – 10 евро за литр»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Урале зафиксировали существенный рост нелегального ввоза алкоголя через границу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.За семь месяцев этого года таможенники возбудили в три раза больше административных дел по сравнению с тем же периодом 2022 года. Отмечается, что авиапассажиры покупают алкоголь в магазинах без пошлины и забывают о правилах провоза.Так, в аэропорту Кольцово таможенники остановили 38-летнего жителя Азербайджана, прилетевшего рейсом Баку – Екатеринбург. Мужчина прошел по «зеленому коридору» с большой дорожной сумкой. Инспекторы в ходе таможенного досмотра обнаружили в сумке алкоголь разных марок. Всего в багаже было 12 бутылок красного и белого вина общим объемом девять литров. Товар при этом не был задекларирован.