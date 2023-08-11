Екатеринбургский приют «Клякса» подыскивает слепому старичку последнее пристанище

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На попечении екатеринбургского приюта для травмированных животных «Клякса» оказался пожилой пёсик по кличке «Пик». «Дедушке» уже 17 лет, за свою жизнь он много бродяжничал, и хочется, чтобы последние дни дожил в окружении заботливых людей и в домашнем уюте.Без заботы и внимания старичку Пику не обойтись. Когда его, уже ослепшего, забрали с улицы, выяснилось, что он болен типичными для пожилой собаки болезнями. У него диагностировали артрит, простатит и спондилёз (патологические изменения в позвоночнике, связанные с большим возрастом). В ветклинике собачке, как могли, здоровье подправили, а теперь подыскивают дом.Судя по характеру и поведению Пита, до того, как стать бродяжкой, он жил в семье. Позже то ли потерялся, то ли был выкинут. Но своего добродушного и доверчивого отношения к людям не утратил. Желающие приютить у себя «дедушку» и позаботиться о нём могут звонить по номеру 89126025666.