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Екатеринбургский приют «Клякса» подыскивает слепому старичку последнее пристанище
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
На попечении екатеринбургского приюта для травмированных животных «Клякса» оказался пожилой пёсик по кличке «Пик». «Дедушке» уже 17 лет, за свою жизнь он много бродяжничал, и хочется, чтобы последние дни дожил в окружении заботливых людей и в домашнем уюте.
Без заботы и внимания старичку Пику не обойтись. Когда его, уже ослепшего, забрали с улицы, выяснилось, что он болен типичными для пожилой собаки болезнями. У него диагностировали артрит, простатит и спондилёз (патологические изменения в позвоночнике, связанные с большим возрастом). В ветклинике собачке, как могли, здоровье подправили, а теперь подыскивают дом.
Судя по характеру и поведению Пита, до того, как стать бродяжкой, он жил в семье. Позже то ли потерялся, то ли был выкинут. Но своего добродушного и доверчивого отношения к людям не утратил. Желающие приютить у себя «дедушку» и позаботиться о нём могут звонить по номеру 89126025666.
Без заботы и внимания старичку Пику не обойтись. Когда его, уже ослепшего, забрали с улицы, выяснилось, что он болен типичными для пожилой собаки болезнями. У него диагностировали артрит, простатит и спондилёз (патологические изменения в позвоночнике, связанные с большим возрастом). В ветклинике собачке, как могли, здоровье подправили, а теперь подыскивают дом.
Судя по характеру и поведению Пита, до того, как стать бродяжкой, он жил в семье. Позже то ли потерялся, то ли был выкинут. Но своего добродушного и доверчивого отношения к людям не утратил. Желающие приютить у себя «дедушку» и позаботиться о нём могут звонить по номеру 89126025666.
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