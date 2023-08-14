Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня открыли пансионат долечивания и реабилитации на базе Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы.Медицинский центр стал подарком уральских меценатов на 300-летие Екатеринбурга. В департаменте информполитики области рассказали, что здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров дополнило существующую инфраструктуру детского онкогематологического центра, где ежегодно около двух тысяч детей проходят лечение.Медики отмечают, что лечение онкологических заболеваний у детей – это сложный и длительный процесс. Он может длиться до двух лет с перерывами на месяц и более. Маленькие пациенты во время этих перерывов слишком слабы, чтобы безопасно преодолевать маршрут от больницы до дома. Открытие пансионата позволит им находиться под ежедневным наблюдением врачей в приближенных к домашнему уюту условиях.В здании находятся 36 комнат формата «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи.