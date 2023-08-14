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Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге
Фото: Борис Ярков / све.рф
В Екатеринбурге сегодня открыли пансионат долечивания и реабилитации на базе Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы.
Медицинский центр стал подарком уральских меценатов на 300-летие Екатеринбурга. В департаменте информполитики области рассказали, что здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров дополнило существующую инфраструктуру детского онкогематологического центра, где ежегодно около двух тысяч детей проходят лечение.
Медики отмечают, что лечение онкологических заболеваний у детей – это сложный и длительный процесс. Он может длиться до двух лет с перерывами на месяц и более. Маленькие пациенты во время этих перерывов слишком слабы, чтобы безопасно преодолевать маршрут от больницы до дома. Открытие пансионата позволит им находиться под ежедневным наблюдением врачей в приближенных к домашнему уюту условиях.
В здании находятся 36 комнат формата «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи.
Медицинский центр стал подарком уральских меценатов на 300-летие Екатеринбурга. В департаменте информполитики области рассказали, что здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров дополнило существующую инфраструктуру детского онкогематологического центра, где ежегодно около двух тысяч детей проходят лечение.
Медики отмечают, что лечение онкологических заболеваний у детей – это сложный и длительный процесс. Он может длиться до двух лет с перерывами на месяц и более. Маленькие пациенты во время этих перерывов слишком слабы, чтобы безопасно преодолевать маршрут от больницы до дома. Открытие пансионата позволит им находиться под ежедневным наблюдением врачей в приближенных к домашнему уюту условиях.
В здании находятся 36 комнат формата «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи.
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