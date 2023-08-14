Возрастное ограничение 18+

Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге

16.55 Четверг, 17 августа 2023
Фото: Борис Ярков / све.рф
В Екатеринбурге сегодня открыли пансионат долечивания и реабилитации на базе Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы.

Медицинский центр стал подарком уральских меценатов на 300-летие Екатеринбурга. В департаменте информполитики области рассказали, что здание площадью 4,2 тысячи квадратных метров дополнило существующую инфраструктуру детского онкогематологического центра, где ежегодно около двух тысяч детей проходят лечение.

Медики отмечают, что лечение онкологических заболеваний у детей – это сложный и длительный процесс. Он может длиться до двух лет с перерывами на месяц и более. Маленькие пациенты во время этих перерывов слишком слабы, чтобы безопасно преодолевать маршрут от больницы до дома. Открытие пансионата позволит им находиться под ежедневным наблюдением врачей в приближенных к домашнему уюту условиях.

В здании находятся 36 комнат формата «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 12 человек
14 августа 2023
Сквер в Екатеринбурге переименовали в честь погибшего от коронавируса хирурга
15 августа 2023
В Историческом сквере Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I
11 августа 2023
Полуторагодовалый малыш выпал из окна общежития в Нижнем Тагиле
16 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:30 Карта-вышиванка Свердловской области участвует во всероссийском фестивале
17:54 Сотрудник МЧС спас двух человек, тонувших в реке Ляля
17:21 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
16:55 Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге
16:23 Екатеринбурженка наездила на самокате 170 тысяч рублей за чужой счет
15:58 Схема движения автобуса №46 изменится из-за перекрытия улицы в центре Екатеринбурга
15:21 В магазинах «Пятерочка» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя
14:50 В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
14:18 Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге потушен
13:52 Улицу Павлодарскую перекроют в Екатеринбурге
13:24 Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге
12:52 Размер платы за капремонт в Свердловской области не изменится в 2024 году
12:19 Гостей и участников Международного фестиваля университетского спорта обеспечат качественной связью
11:50 Площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжает увеличиваться
11:24 В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
10:57 В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина
10:22 В Первоуральске мальчик сбежал из детского сада во время прогулки
09:51 Досрочное голосование организуют в четырех муниципалитетах Свердловской области
09:25 Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Екатеринбурге
20:43 Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу
20:22 Похитителя денег из ревдинского банкомата ищут по следу ботинка
19:40 Малолетний пассажир пострадал в ДТП на Свердловском шоссе
19:03 В Верхней Салде появится «столетний» вокзал
18:18 Немой «Казанова» в Ельцин Центре почти через столетие вернётся к зрителям
17:51 До конца недели сохранится жара в Свердловской области
17:23 В лесу в Свердловской области пропал пенсионер с возможной потерей памяти
Все новости Свердловской области
18:03 Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД
17:13 В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
16:18 В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
15:12 Росавиация: три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
14:45 Минпросвещения РФ: в колледжах будут готовить операторов БПЛА
12:50 В регионах РФ прошли массовые обыски у участников движения «Голос»*
12:16 В Волгограде на территории завода горит трансформаторное масло на площади 50 «квадратов»
12:03 Природные пожары в штате Гавайи стали самыми смертоносными в истории США
11:34 Суд на Камчатке заключил под стражу повара, жестоко избившего официантку
11:05 Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания
17:53 Четверо рыбаков смогли спасти несколько белух, выброшенных на мель на севере Камчатки
16:27 Питерские полицейские доставили в военкоматы более ста человек с приобретенным гражданством РФ
16:14 Зюганов может стать кандидатом от КПРФ в президенты РФ
11:58 После перекрытия дороги жителями Махачкалы им вернули электричество
11:49 В Ленобласти в пакете нашли живого младенца
16:50 Учёные смогли переработать пластик в мыло
16:37 Новосибирский полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе, оставил ее лежать на дороге и скрылся
13:37 После проверки прокуратуры СК возбудил уговное дело о халатности после прорыва дамбы в Уссурийске
12:54 Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
10:46 В Эквадоре застрелили оппозиционного политика перед выборами
09:39 27 человек погибли после взрыва в Махачкале
17:44 Российская чемпионка Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское
17:19 В Стамбуле при взрыве на верфи погиб рабочий
16:53 В Каспийске спасли малышку, стоявшую в окне девятого этажа
15:55 Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам безразличен курс доллара
14:59 В Минтрансе предложили отказаться от дублирования надписей на английском
Все новости России и мира
18:30 Карта-вышиванка Свердловской области участвует во всероссийском фестивале
17:54 Сотрудник МЧС спас двух человек, тонувших в реке Ляля
17:21 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
16:55 Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге
16:23 Екатеринбурженка наездила на самокате 170 тысяч рублей за чужой счет
15:58 Схема движения автобуса №46 изменится из-за перекрытия улицы в центре Екатеринбурга
15:21 В магазинах «Пятерочка» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя
14:50 В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
14:18 Пожар на ледовой арене в Екатеринбурге потушен
13:52 Улицу Павлодарскую перекроют в Екатеринбурге
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:24 Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге
12:52 Размер платы за капремонт в Свердловской области не изменится в 2024 году
12:19 Гостей и участников Международного фестиваля университетского спорта обеспечат качественной связью
11:50 Площадь лесных пожаров в Свердловской области продолжает увеличиваться
11:24 В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
10:57 В Екатеринбурге закроют движение по улице Калинина
10:22 В Первоуральске мальчик сбежал из детского сада во время прогулки
09:51 Досрочное голосование организуют в четырех муниципалитетах Свердловской области
09:25 Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Екатеринбурге
20:43 Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу
20:22 Похитителя денег из ревдинского банкомата ищут по следу ботинка
19:40 Малолетний пассажир пострадал в ДТП на Свердловском шоссе
19:03 В Верхней Салде появится «столетний» вокзал
18:18 Немой «Казанова» в Ельцин Центре почти через столетие вернётся к зрителям
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK