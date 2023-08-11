Возрастное ограничение 18+
Схема движения автобуса №46 изменится из-за перекрытия улицы в центре Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Еще одну улицу перекроют в центре Екатеринбурга. Транспорт не сможет проехать по улице Сакко и Ванцетти – на участке от Антона Валека до проспекта Ленина. В связи с этим изменится схема движения автобуса №46.
В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие необходимо для строительства тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства. Участок будет закрыт с 9 сентября по 15 ноября.
На время перекрытия изменится схема движения автобуса №46 по пути следования от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ Лента. Автобус будет ехать по улице Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекту Ленина.
В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие необходимо для строительства тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства. Участок будет закрыт с 9 сентября по 15 ноября.
На время перекрытия изменится схема движения автобуса №46 по пути следования от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ Лента. Автобус будет ехать по улице Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекту Ленина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Центр Нижнего Тагила перекроют для празднования Дня города
11 августа 2023
11 августа 2023
Две улицы перекроют в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
10 августа 2023
10 августа 2023
В День строителя в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина
11 августа 2023
11 августа 2023