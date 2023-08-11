Схема движения автобуса №46 изменится из-за перекрытия улицы в центре Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Еще одну улицу перекроют в центре Екатеринбурга. Транспорт не сможет проехать по улице Сакко и Ванцетти – на участке от Антона Валека до проспекта Ленина. В связи с этим изменится схема движения автобуса №46.В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие необходимо для строительства тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства. Участок будет закрыт с 9 сентября по 15 ноября.На время перекрытия изменится схема движения автобуса №46 по пути следования от остановки Пехотинцев в сторону ТЦ Лента. Автобус будет ехать по улице Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера – проспекту Ленина.