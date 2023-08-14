Гостей и участников Международного фестиваля университетского спорта обеспечат качественной связью





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Качество сотовой связи и скорость мобильной передачи данных – это то, с чего путешественники сегодня начинают знакомство с той или иной страной, регионом, городом еще до выхода из самолета. МТС сделает все возможное, чтобы знакомство участников фестиваля, его гостей и зрителей с Екатеринбургом было комфортным и приятным. А с виртуальным путеводителем МТС Travel гости Международного фестиваля университетского спорта узнают, где можно попробовать настоящие уральские пельмени и почему Екатеринбург называют столицей конструктивизма и уличного искусства»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 19 по 31 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта. Гостей и участников фестиваля обеспечат мобильным интернетом, чтобы они могли с комфортом вести трансляции в соцсетях, а также делиться фотографиями и видео в мессенджерах.Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ проводится в столице Урала впервые. Это единственное крупное международное спортивное событие в России в этом году. Состоятся соревнования по 15 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванью, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, тенниску, тхэквондо, художественной гимнастике.На спортивных объектах обеспечивать качественную связь и высокоскоростную передачу данных будет МТС. На территории Спортивной деревни, где разместятся 4500 участников, и во Дворце игровых видов спорта, который примет 5000 зрителей, выстроена сеть, гарантирующая скорость мобильного интернета до 100 Мбит/сВо Дворце дзюдо, Академии тенниса, Дворце художественной и эстетической гимнастики качественную связь обеспечат мобильные базовые станции. Дворец водных видов спорта на 5300 зрителей будет обеспечен мобильной связью за счет построенных базовых станций в микрорайоне Новокольцовский.