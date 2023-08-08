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В День города в Екатеринбурге ограничат скорость движения электросамокатов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День города в центре Екатеринбурга снизят скорость движения кикшеринговых электросамокатов. Также будет запрещена их парковка.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, ограничения будут введены на время празднования 300-летия Екатеринбурга.
В сервисе «Яндекс Go» рассказали, что 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до 6 км/ч в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Краснова – улицы Челюскинцев. В этом время на данной территории также нельзя будет закончить поездку и оставить самокат на парковке.
Сервис Whoosh тоже введет медленную зону. Весь день 19 августа будет действовать ограничение скорости. Также введут ограничения по завершению поездок. Информация об этом появится в приложении сервиса.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, ограничения будут введены на время празднования 300-летия Екатеринбурга.
В сервисе «Яндекс Go» рассказали, что 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до 6 км/ч в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Краснова – улицы Челюскинцев. В этом время на данной территории также нельзя будет закончить поездку и оставить самокат на парковке.
Сервис Whoosh тоже введет медленную зону. Весь день 19 августа будет действовать ограничение скорости. Также введут ограничения по завершению поездок. Информация об этом появится в приложении сервиса.
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