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В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сахалинскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. Речь идет об участке от Кронштадтской до Владивостокской.
Перекрытие связано со строительством сети дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 12 сентября по 15 октября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее искать пути объезда.
Перекрытие связано со строительством сети дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 12 сентября по 15 октября.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее искать пути объезда.
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