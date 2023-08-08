В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Сахалинскую

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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сахалинской. Речь идет об участке от Кронштадтской до Владивостокской.Перекрытие связано со строительством сети дождевой канализации. Ограничения будут действовать с 12 сентября по 15 октября.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее искать пути объезда.