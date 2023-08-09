Тагильские журналисты обвинили представителей полиции в препятствовании их деятельности

«С журналистами обошлись, на мой взгляд, как с какими-то человечками, которые что-то там вошкаются под ногами. Их можно шугать, чинить им препятствия в момент, когда они работают в режиме онлайн, публикуя всё «с колёс». Не знаю, чей это недосмотр, но если у нас не будет чётких гарантий свободной работы, нормальной логистики передвижения у главной сцены и прохода через турникеты, то в следующие праздники без нас точно», — приводит слова главного редактора информационного агентства «Все новости» Владимира Вахрутдинова агентство новостей «Между строк».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Самые неприятные впечатления остались у журналистов Нижнего Тагила от празднования Дня города. Они обвиняют мэрию в плохой организации рабочего процесса для представителей СМИ, а полицию — в препятствовании журналистской деятельности.Большее количество журналистских претензий относятся к праздничному концерту, проходившему в Нижнем Тагиле субботним вечером, 12 августа. По словам репортёров интернет-изданий и телеканалов, для них организаторы не обеспечили свободный проход к сцене, что в итоге вылилось в нервотрёпку и препирательства с полицейскими, которые обеспечивали охрану выступавших артистов и порядок среди публики. Как выяснилось, обеспечивали ещё и помехи для журналистов, пытавшихся выполнять свою работу. Полицейские не пускали журналистов к сцене, несмотря на наличие бейджев «Пресса», «стращали» (по словам одного из репортёров) и даже доходили до оскорбительных высказываний.