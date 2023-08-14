За ДТП с лошадкой в Краснотурьинске автолюбительница получила частичную компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На одной из улиц Краснотурьинска на проезжую часть вышла пони, что привело к ДТП. Произошло это в июне 2020 года. А в этом году владелица машины, едва не сбившей лошадку, через суд получила возмещение ущерба.Дорожно-транспортное происшествие с участием пони и автомобиля марки «Тойота Камри» имело место на улице Свободы в Краснотурьинске. Благодаря реакции женщины, сидевшей за рулём иномарки, лошадка отделалась лёгким испугом: автовладелица успела вывернуть руль, что и спасло животное от возможной погибели и — как минимум — увечий. Но автомобиль в результате резкого манёвра получил повреждения. Ремонт его обошёлся в 103 тысячи рублей.Хозяйка машины попыталась через суд возместить причинённый ущерб и подала иск в отношении владельца пони. Кроме того, в своём иске она требовала возместить ей расходы на оплату экспертных услуг (6 300 рублей), гонорар юриста (5 300 рублей), почтовые расходы (384 рубля) и госпошлину (3 260 рублей). Но Краснотурьинский городской суд нашёл в действиях самой истицы нарушения правил дорожного движения, а потому иск удовлетворил лишь частично, присудив выплатить женщине 72 100 рублей за ущерб и 10 670 рублей за судебные расходы.Однако, хозяин пони попытался оспорить решение Краснотурьинского суда в более высокой инстанции. И у него это получилось. Сегодня в ВК-группе «Екатеринбург-Серов» сообщают, что судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда ещё больше, почти вдвое, урезала сумму, которую мужчина должен выплатить автолюбительнице. Таким образом, она получит всего 30 900 рублей за ущерб машине и 4 573 рубля судебных расходов. Причина — она не снизила скорость, когда увидела, что пони свободно гуляет возле дороги. Судебная коллегия сочла, что женщина должна была предвидеть выбегание пони на дорогу, и заранее снизить скорость машины.