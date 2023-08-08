Возрастное ограничение 18+

На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли один выход

17.23 Вторник, 15 августа 2023
Фото: телеграм-канал «Метро Екатеринбурга»
На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли выход через вестибюль №1. Об этом сообщили в метрополитене.

Выход через вестибюль №2 закрыт по техническим причинам с 06.00 15 августа до 06.00 1 сентября. Выйти со станции Уралмаш можно со стороны вестибюля №1.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На станции ВИЗ в Екатеринбурге построили новый пешеходный мост
08 августа 2023
Неизвестный угрожает расправой медикам скорой помощи в Екатеринбурге
11 августа 2023
На строительство станции водоочистки в Нижнем Тагиле потратят 6,2 млрд рублей
07 августа 2023
Расписание пригородных поездов изменится в Екатеринбурге
14 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:41 За ДТП с лошадкой в Краснотурьинске автолюбительница получила частичную компенсацию
18:17 Екатеринбуржцы стали чаще обращаться к врачам за прививкой от менингита для детей
17:50 Екатеринбуржца осудили за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина
17:23 На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли один выход
16:55 Особый противопожарный режим отменили в Екатеринбурге
16:22 На улице Нагорной в Екатеринбурге запретят парковку
15:57 Куйвашев поручил главе Первоуральска лично обойти квартиры с грязной водой
15:24 Сквер в Екатеринбурге переименовали в честь погибшего от коронавируса хирурга
14:50 Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге выросли на 13%
14:21 В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила ребенка
13:52 Определены места проведения постоянных ярмарок в Академическом
13:24 Фестиваль «Особый день. Инклюзия» пройдет в Екатеринбурге
12:53 Екатеринбургская полиция просит помощи в поисках орехового вора с Эльмаша
12:25 В Ельцин-центре в Екатеринбурге открылся МФЦ с роботами
11:49 «ЗООзащита» в День города проведет большую гаражную распродажу и своп
11:22 Экс-главу свердловского СКР назначили представителем президента в областной коллегии судей
10:50 За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в 10 раз
10:23 Пассажирам задержанных рейсов Red Wings выдадут сертификаты на бесплатные полеты
09:46 В Екатеринбурге задержали распространителей детской порнографии
09:24 В Туринском районе перевернулась иномарка, погиб человек
21:02 «Чёрные собиратели металлолома» устраивают опасные для екатеринбуржцев ловушки
20:34 Маленькая девочка попала под иномарку в Берёзовском
19:55 На этой неделе Парк имени Маяковского откроет Летний театр
19:35 Задержаны совершившие десять лет назад двойное убийство братья-свердловчане
18:41 Бывшая четвероногая бродяжка из Екатеринбурга станет кинозвездой
18:10 Пожилой екатеринбуржец и его кот погибли в пожаре
Все новости Свердловской области
16:50 Учёные смогли переработать пластик в мыло
16:37 Новосибирский полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе, оставил ее лежать на дороге и скрылся
13:37 После проверки прокуратуры СК возбудил уговное дело о халатности после прорыва дамбы в Уссурийске
12:54 Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
10:46 В Эквадоре застрелили оппозиционного политика перед выборами
09:39 27 человек погибли после взрыва в Махачкале
17:44 Российская чемпионка Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское
17:19 В Стамбуле при взрыве на верфи погиб рабочий
16:53 В Каспийске спасли малышку, стоявшую в окне девятого этажа
15:55 Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам безразличен курс доллара
14:59 В Минтрансе предложили отказаться от дублирования надписей на английском
14:01 В Воронежской области девятиклассника подозревают в развращении малолетней
12:56 Минпромторг раскритиковал законопроект об указании цен за килограммы и литры
12:14 Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
11:06 СМИ: производители майонеза планируют повысить цены из-за роста стоимости ингредиентов
18:38 В ночь с 11 на 12 августа в небе можно увидеть до 100 метеоров в час
17:52 На Ставрополье женщина получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей
16:48 В Приморье ГУФСИН проверяет видео, на котором сотрудник «запряг» в телегу заключенного
16:04 Власти: в Сергиевом Посаде от взрыва пострадали 397 квартир и 20 частных домов
14:16 В Коломне неизвестный бросил коктейль Молотова в отдел полиции
13:34 Собянин подтвердил сообщения о беспилотнике в Москве
12:59 Аэропорт Внуково в Москве вновь приостановил работу
12:43 Один из основателей ВШЭ профессор Липсиц заявил о своем увольнении из университета
12:00 Пилотам авиакомпании Lufthansa после забастовок существенно повысят зарплаты
11:08 В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов
10:39 Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 53
Все новости России и мира
18:41 За ДТП с лошадкой в Краснотурьинске автолюбительница получила частичную компенсацию
18:17 Екатеринбуржцы стали чаще обращаться к врачам за прививкой от менингита для детей
17:50 Екатеринбуржца осудили за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина
17:23 На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли один выход
16:55 Особый противопожарный режим отменили в Екатеринбурге
16:22 На улице Нагорной в Екатеринбурге запретят парковку
15:57 Куйвашев поручил главе Первоуральска лично обойти квартиры с грязной водой
15:24 Сквер в Екатеринбурге переименовали в честь погибшего от коронавируса хирурга
14:50 Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге выросли на 13%
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
14:30 Модель ученых Пермского Политеха позволит оптимизировать работу добывающих скважин в режиме реального времени
14:21 В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила ребенка
13:52 Определены места проведения постоянных ярмарок в Академическом
13:24 Фестиваль «Особый день. Инклюзия» пройдет в Екатеринбурге
12:53 Екатеринбургская полиция просит помощи в поисках орехового вора с Эльмаша
12:25 В Ельцин-центре в Екатеринбурге открылся МФЦ с роботами
11:49 «ЗООзащита» в День города проведет большую гаражную распродажу и своп
11:22 Экс-главу свердловского СКР назначили представителем президента в областной коллегии судей
10:50 За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в 10 раз
10:23 Пассажирам задержанных рейсов Red Wings выдадут сертификаты на бесплатные полеты
10:07 Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа
09:46 В Екатеринбурге задержали распространителей детской порнографии
09:24 В Туринском районе перевернулась иномарка, погиб человек
21:02 «Чёрные собиратели металлолома» устраивают опасные для екатеринбуржцев ловушки
20:34 Маленькая девочка попала под иномарку в Берёзовском
19:55 На этой неделе Парк имени Маяковского откроет Летний театр
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK