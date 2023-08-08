На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли один выход

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли выход через вестибюль №1. Об этом сообщили в метрополитене.Выход через вестибюль №2 закрыт по техническим причинам с 06.00 15 августа до 06.00 1 сентября. Выйти со станции Уралмаш можно со стороны вестибюля №1.