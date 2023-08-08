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На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли один выход
Фото: телеграм-канал «Метро Екатеринбурга»
На станции метро Уралмаш в Екатеринбурге закрыли выход через вестибюль №1. Об этом сообщили в метрополитене.
Выход через вестибюль №2 закрыт по техническим причинам с 06.00 15 августа до 06.00 1 сентября. Выйти со станции Уралмаш можно со стороны вестибюля №1.
Выход через вестибюль №2 закрыт по техническим причинам с 06.00 15 августа до 06.00 1 сентября. Выйти со станции Уралмаш можно со стороны вестибюля №1.
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