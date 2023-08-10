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Сквер в Екатеринбурге переименовали в честь погибшего от коронавируса хирурга

15.24 Вторник, 15 августа 2023
Фото: ОКБ №1
Возле Областной клинической больницы в Екатеринбурге появился сквер имени известного хирурга Юрия Мансурова, который погиб от коронавируса в 2020 году.

Информация о присвоении скверу имени Мансурова широко не распространялась. Но объект уже присутствует на городских онлайн-картах. Так, на карте города в 2ГИС есть описание сквера, где сообщается, что Юрий Мансуров – один из известнейших в профсообществе докторов, и что в феврале 2021 года президент РФ посмертно наградил его орденом Пирогова.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на вдову врача Юлию Мансурову, имя скверу присвоили еще зимой. Также на комиссии по топонимике говорилось о необходимом оформлении – установке малых архитектурных форм, чтобы горожане понимали привязку сквера. Пока что в сквере нет памятной таблички, но, по словам Мансуровой, областные власти поддержали идею оформления сквера.

В пресс-службе администрации города изданию пояснили, что нормативный документ о присвоении скверу имени Юрия Мансурова находится в стадии подготовки.

Напомним, что Юрий Мансуров был заведующим хирургическим отделением областной клинической больницы №1. В 2020 году он скончался от коронавируса.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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