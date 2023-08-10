Фестиваль «Особый день. Инклюзия» пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 августа, в Историческом сквере Екатеринбурга состоится фестиваль «Особый день. Инклюзия». Запланированы выступления инклюзивных творческих коллективов, лекторий, мастер-классы и экскурсии по центру уральской столицы для незрячих и людей с особенностями слуха.Фестиваль открывается в 15.30 музыкально-поэтическим концертом «С днем рождения, Екатеринбург!». Через час Алексей Транцев из Самары представит мотивационный стендап «Инклюзия из первых рук». В 17.30 уникальный московский театр неслышащих актеров «Недослов» выступит для маленьких зрителей со спектаклем «Коробка с карандашами».В 18.30 покажут спектакль «Услышать невидимое» в живом сопровождении симфонического оркестра. Концерт для фортепиано с оркестром написан специально для незрячей пианистки Василисы Карпенко. В постановке также буде задействован хореографический коллектив инклюзивной творческой студии «ЗаГранью».Завершающим событием станет спектакль «О тебе» театра «Недослов». Историю о любви, основанную на музыкальных хитах Дианы Арбениной и группы «Сплин», Светланы Сургановой и ДДТ, будут исполнять на русском жестовом языке в 21.00.Кроме того, в лектории Музея архитектуры и дизайна в течение дня пройдут бесплатные лекции о воспитании детей и заботе о себе, о творчестве и искусстве художников с особенностями ментального развития в общественной и культурной среде. Также пройдут тематические мастер-классы для детей, игротека и маркет особых художников.Авторские экскурсии от актера Александра Алферьева пройдут по историческому центру в течение дня и будут сопровождаться тифлокомментариями для незрячих посетителей и переводом на русский жестовый язык для посетителей с особенностями слуха.