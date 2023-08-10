«ЗООзащита» в День города проведет большую гаражную распродажу и своп





– рассказали в фонде. «Екатеринбург невозможно представить без домашних животных – тысячи людей выгуливают своих собак в парках, а ещё больше людей нежатся в объятиях со своими котиками. Но пока есть и те животные, что сидят на передержках и в приюте. Именно им посвящён Всемирный день бездомных животных, который выпадает как раз на празднование 300-летия нашего любимого город»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд «ЗООзащита» в День города и во Всемирный день бездомных животных, 19 августа, проведет большую гаражную распродажу и своп.Гаражная распродажа, своп предметов и аксессуаров для животных и благотворительный букмаркет пройдут 19 августа с 13.00 до 15.00 в зоопространстве «Мохнатая компания» на улице Посадской, 44/1. Гости также могут сами принести новые или один-два раза надетые предметы гардероба и аксессуары для животных и бесплатно обменять их на другие предметы. Главное, чтобы вещь была в хорошем состоянии.Кроме того, в честь 300-летия Екатеринбурга будет организована продажа актуальных книг в хорошем состоянии по фиксированной цене.Все вырученные средства пойдут на оплату ветеринарных услуг и корма для подопечных фонда «ЗООзащита».