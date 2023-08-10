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«ЗООзащита» в День города проведет большую гаражную распродажу и своп
Фото: Максим Конанков / фонд «ЗООзащита»
Благотворительный фонд «ЗООзащита» в День города и во Всемирный день бездомных животных, 19 августа, проведет большую гаражную распродажу и своп.
Гаражная распродажа, своп предметов и аксессуаров для животных и благотворительный букмаркет пройдут 19 августа с 13.00 до 15.00 в зоопространстве «Мохнатая компания» на улице Посадской, 44/1. Гости также могут сами принести новые или один-два раза надетые предметы гардероба и аксессуары для животных и бесплатно обменять их на другие предметы. Главное, чтобы вещь была в хорошем состоянии.
Кроме того, в честь 300-летия Екатеринбурга будет организована продажа актуальных книг в хорошем состоянии по фиксированной цене.
Все вырученные средства пойдут на оплату ветеринарных услуг и корма для подопечных фонда «ЗООзащита».
«Екатеринбург невозможно представить без домашних животных – тысячи людей выгуливают своих собак в парках, а ещё больше людей нежатся в объятиях со своими котиками. Но пока есть и те животные, что сидят на передержках и в приюте. Именно им посвящён Всемирный день бездомных животных, который выпадает как раз на празднование 300-летия нашего любимого город»,
– рассказали в фонде.
Гаражная распродажа, своп предметов и аксессуаров для животных и благотворительный букмаркет пройдут 19 августа с 13.00 до 15.00 в зоопространстве «Мохнатая компания» на улице Посадской, 44/1. Гости также могут сами принести новые или один-два раза надетые предметы гардероба и аксессуары для животных и бесплатно обменять их на другие предметы. Главное, чтобы вещь была в хорошем состоянии.
Кроме того, в честь 300-летия Екатеринбурга будет организована продажа актуальных книг в хорошем состоянии по фиксированной цене.
Все вырученные средства пойдут на оплату ветеринарных услуг и корма для подопечных фонда «ЗООзащита».
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