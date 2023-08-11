На трассе Екатеринбург – Тюмень временно ограничат движение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 94-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень временно ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.С 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа на этом участке будут проводить работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия. В связи с этим проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездки.