Возрастное ограничение 18+
На трассе Екатеринбург – Тюмень временно ограничат движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 94-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень временно ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
С 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа на этом участке будут проводить работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия. В связи с этим проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездки.
С 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа на этом участке будут проводить работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия. В связи с этим проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездки.
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