С начала сезона от укусов клещей пострадали более 22 тысяч свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С начала сезона от укусов клещей в Свердловской области пострадали 22 220 человек, в том числе 4 084 ребенка. Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге от клещей пострадал 6 351 человек, среди них – 726 человек.С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 145 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 444 человека.