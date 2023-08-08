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С начала сезона от укусов клещей пострадали более 22 тысяч свердловчан
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала сезона от укусов клещей в Свердловской области пострадали 22 220 человек, в том числе 4 084 ребенка. Это в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,3 раза ниже среднего многолетнего уровня.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге от клещей пострадал 6 351 человек, среди них – 726 человек.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 145 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 444 человека.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что случаи присасывания клещей зафиксированы в 67 муниципалитетах. В Екатеринбурге от клещей пострадал 6 351 человек, среди них – 726 человек.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 145 свердловчан, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 444 человека.
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