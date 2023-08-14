Расписание пригородных поездов изменится в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в августе и сентябре изменится расписание пригородных поездов серовского направления. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.Изменения связаны с проведением работ по обновлению пути на однопутном перегоне Верхотурье – Ляля.Так, «Ласточка» Бокситы – Екатеринбург с 19 по 31 августа будет отправляться по нечетным дням, а со 2 по 18 сентября – по четным дням в 00.28. Прибытие – в 08.26.«Ласточка» Екатеринбург – Серов с 19 августа по 18 сентября будет отправляться в 17:25 (по графику), а прибывать на три минуты позже – в 23.06.Электричка Нижний Тагил – Каменск-Уральский с 19 по 31 августа будет отправляться по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням в 05:27 (по графику), а прибывать на 41 минуту позже – в 11:47.Электричка Нижняя Тура – Нижний Тагил с 19 по 31 августа будет отправляться по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням в 11:14, прибывать в 13.39. Электричка Нижний Тагил – Нижняя Тура с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 10:05, прибывать в 12.33.Пригородный поезд Нижняя Тура – Верхотурье с 19 по 31 августа будет отправляться по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням в 12:45, прибытие – в 14.08.С 20 по 30 августа электричка Нижний Тагил – Серов будет отправляться по четным дням, с 1 по 19 сентября по нечетным дням в 10:48, прибывать в 15.43. На этот период отменяется остановка на станции Кушва.Кроме того, на участке Ляля – Верхотурье с 19 по 31 августа по нечетным дням, со 2 по 18 сентября по четным дням не будут курсировать пригородные поезда:- №6954 Бокситы – Верхотурье (конечный пункт маршрута – станция Ляля);- №6953 Верхотурье – Бокситы (начальный пункт маршрута – станция Ляля);- №6861 Нижний Тагил – Серов (курсирует на участках Нижний Тагил – Верхотурье и Ляля – Серов без изменения расписания);- №7422/7421 Серов – Нижняя Тура курсирует на участках Серов – Ляля (действующим расписанием) и Верхотурье – Нижняя Тура с изменением расписания. Отправление из Верхотурья в 09:43, прибытие в Нижнюю Туру в 11:02.