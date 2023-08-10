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Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую область в начале новой недели вернется тридцатиградусная жара. Об этом предупредили синоптики Уральского гидрометцентра.
В понедельник, 14 августа, в Свердловской области малооблачно, без осадков. Ночью +9…+14°C, днем +25…+30°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью +12…+14°C, днем +27…+29°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 15 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами небольшой дождь. Ночью +11…+16°C, днем +25…+30°C. Ветер переменный 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+16°C, днем +28…+30°C. Ветер переменный 1-6 м/сек.
В среду, 16 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +12…+17°C, днем +26…+31°C. Ветер переменный 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15…17°C, днем +28...+30°C. Ветер переменный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 14 августа, в Свердловской области малооблачно, без осадков. Ночью +9…+14°C, днем +25…+30°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков. Ночью +12…+14°C, днем +27…+29°C. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 15 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере местами небольшой дождь. Ночью +11…+16°C, днем +25…+30°C. Ветер переменный 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +14…+16°C, днем +28…+30°C. Ветер переменный 1-6 м/сек.
В среду, 16 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +12…+17°C, днем +26…+31°C. Ветер переменный 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15…17°C, днем +28...+30°C. Ветер переменный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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