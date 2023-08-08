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В Историческом сквере Екатеринбурга открыли бюсты Петра I и Екатерины I
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Сегодня в Екатеринбурге торжественно открыли мемориальный комплекс в Историческом сквере. На площадке перед Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ установили обновленные бронзовые бюсты императора Петра I и императрицы Екатерины I.
В пресс-службе мэрии рассказали, что бюсты российских императоров располагаются на постаментах, выполненных из трех пород гранитов и мрамора. Между бюстами установлена скульптурная конструкция «Завод-крепость».
Мемориал создали в память об исторических изваяниях, которые установили в 1886 году на Плотинке на средства, собранные горожанами. После Октябрьской революции их снесли и установили там бюсты уральских писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка.
К 300-летию Екатеринбурга памятники воссоздали. Руководитель и один из авторов проекта, ректор УрГАХУ Александр Долгов отметил, что от оригинальных фигур сохранился только постамент, на котором стоял бюст Петра I. В 1992 году памятник был восстановлен. Сейчас его переместили в зал музея архитектуры и дизайна, который теперь будет называться Петровским.
На торжественном открытии символическую красную ленту перед памятником перерезали мэр Алексей Орлов, бывший глава города Аркадий Чернецкий, главный архитектор проекта Александр Есаков, скульптор Федор Петров и представитель генподрядчика проекта Евгений Беляев.
В пресс-службе мэрии рассказали, что бюсты российских императоров располагаются на постаментах, выполненных из трех пород гранитов и мрамора. Между бюстами установлена скульптурная конструкция «Завод-крепость».
Мемориал создали в память об исторических изваяниях, которые установили в 1886 году на Плотинке на средства, собранные горожанами. После Октябрьской революции их снесли и установили там бюсты уральских писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка.
К 300-летию Екатеринбурга памятники воссоздали. Руководитель и один из авторов проекта, ректор УрГАХУ Александр Долгов отметил, что от оригинальных фигур сохранился только постамент, на котором стоял бюст Петра I. В 1992 году памятник был восстановлен. Сейчас его переместили в зал музея архитектуры и дизайна, который теперь будет называться Петровским.
На торжественном открытии символическую красную ленту перед памятником перерезали мэр Алексей Орлов, бывший глава города Аркадий Чернецкий, главный архитектор проекта Александр Есаков, скульптор Федор Петров и представитель генподрядчика проекта Евгений Беляев.
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