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Центральная площадь Екатеринбурга снова превратилась в зеленый сад
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В столице Урала стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург – 300». Площадь 1905 года превратилась в зеленый сад.
Уральские дизайнеры обустроили 10 тематических зон. Каждая из них посвящена важному периоду истории Екатеринбурга. Жители и гости уральской столицы смогут пройтись по улочкам фестивальной площадки в течение 10 дней.
Директор фестиваля «Екатеринбург – 300» Юлия Сорокина рассказала, что запланировано 200 мастер-классов и лекций, два раза в день будут проводиться экскурсии. Каждый вечер также будет организована музыкальная программа.
Для создания оазиса на центральной площади Екатеринбурга задействовали более40 крупномерных деревьев, 400 кустарников и 250 квадратных метров газона. После фестиваля все эти растения в будущем украсят парки, скверы и жилые кварталы.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что хотел бы, чтобы такой сад остался на площади 1905 года и после завершения фестиваля.
Уральские дизайнеры обустроили 10 тематических зон. Каждая из них посвящена важному периоду истории Екатеринбурга. Жители и гости уральской столицы смогут пройтись по улочкам фестивальной площадки в течение 10 дней.
Директор фестиваля «Екатеринбург – 300» Юлия Сорокина рассказала, что запланировано 200 мастер-классов и лекций, два раза в день будут проводиться экскурсии. Каждый вечер также будет организована музыкальная программа.
Для создания оазиса на центральной площади Екатеринбурга задействовали более40 крупномерных деревьев, 400 кустарников и 250 квадратных метров газона. После фестиваля все эти растения в будущем украсят парки, скверы и жилые кварталы.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что хотел бы, чтобы такой сад остался на площади 1905 года и после завершения фестиваля.
«Честно говоря, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады»,
– цитирует Орлова Е1.RU.
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