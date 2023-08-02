Центральная площадь Екатеринбурга снова превратилась в зеленый сад





– цитирует Орлова Е1.RU. «Честно говоря, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В столице Урала стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Екатеринбург – 300». Площадь 1905 года превратилась в зеленый сад.Уральские дизайнеры обустроили 10 тематических зон. Каждая из них посвящена важному периоду истории Екатеринбурга. Жители и гости уральской столицы смогут пройтись по улочкам фестивальной площадки в течение 10 дней.Директор фестиваля «Екатеринбург – 300» Юлия Сорокина рассказала, что запланировано 200 мастер-классов и лекций, два раза в день будут проводиться экскурсии. Каждый вечер также будет организована музыкальная программа.Для создания оазиса на центральной площади Екатеринбурга задействовали более40 крупномерных деревьев, 400 кустарников и 250 квадратных метров газона. После фестиваля все эти растения в будущем украсят парки, скверы и жилые кварталы.Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что хотел бы, чтобы такой сад остался на площади 1905 года и после завершения фестиваля.