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Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на выходных в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники ГИБДД в эти выходные снова проведут массовые проверки водителей в Екатеринбурге. Рейды будут проходить с 11 по 13 августа.
Автоинспекторы в течение трех дней будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.
Автоинспекторы в течение трех дней будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.
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