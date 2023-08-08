Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей на выходных в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД в эти выходные снова проведут массовые проверки водителей в Екатеринбурге. Рейды будут проходить с 11 по 13 августа.Автоинспекторы в течение трех дней будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных прав, либо не имеющих такого специального права.Очевидцев пьяного вождения просят сообщать об этом по телефону 02 или 112.