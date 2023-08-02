Центр Нижнего Тагила перекроют для празднования Дня города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в эту субботу отметят День города. Центральные улицы будут перекрыты для проведения праздничных мероприятий в честь 301-летия города.В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что сегодня, 11 августа, с 17.00 до окончания мероприятий закроют движение транспорта по улицам:- Первомайской – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;- Пархоменко – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;- Горошникова – от проспекта Мира до улицы Уральской;- проспекту Строителей – от здания администрации города до дома № 31 по проспекту Ленина.В субботу, 12 августа, с 12.00 перекроют улицы:- Огаркова – от проспекта Ленина до улицы Уральской;- Красноармейскую – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;- Первомайскую – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;- Пархоменко – от проспекта Ленина до улицы Горошникова- Уральская – от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейской;- Горошникова – от проспекта Мира до улицы Уральской;- проспект Строителей – от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина.На этих же улицах будет запрещена парковка автомобилей.