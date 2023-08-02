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Центр Нижнего Тагила перекроют для празднования Дня города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в эту субботу отметят День города. Центральные улицы будут перекрыты для проведения праздничных мероприятий в честь 301-летия города.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что сегодня, 11 августа, с 17.00 до окончания мероприятий закроют движение транспорта по улицам:
- Первомайской – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Пархоменко – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Горошникова – от проспекта Мира до улицы Уральской;
- проспекту Строителей – от здания администрации города до дома № 31 по проспекту Ленина.
В субботу, 12 августа, с 12.00 перекроют улицы:
- Огаркова – от проспекта Ленина до улицы Уральской;
- Красноармейскую – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Первомайскую – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Пархоменко – от проспекта Ленина до улицы Горошникова
- Уральская – от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейской;
- Горошникова – от проспекта Мира до улицы Уральской;
- проспект Строителей – от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина.
На этих же улицах будет запрещена парковка автомобилей.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что сегодня, 11 августа, с 17.00 до окончания мероприятий закроют движение транспорта по улицам:
- Первомайской – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Пархоменко – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Горошникова – от проспекта Мира до улицы Уральской;
- проспекту Строителей – от здания администрации города до дома № 31 по проспекту Ленина.
В субботу, 12 августа, с 12.00 перекроют улицы:
- Огаркова – от проспекта Ленина до улицы Уральской;
- Красноармейскую – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Первомайскую – от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
- Пархоменко – от проспекта Ленина до улицы Горошникова
- Уральская – от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейской;
- Горошникова – от проспекта Мира до улицы Уральской;
- проспект Строителей – от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина.
На этих же улицах будет запрещена парковка автомобилей.
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