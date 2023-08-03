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Обновленный переход на Плотинке в Екатеринбурге откроют 16 августа

11.59 Пятница, 11 августа 2023
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
Отреставрированный подземный переход на Плотинке в Екатеринбурге торжественно откроют 16 августа. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.

Напомним, что переход с 14 июля закрыли для ремонта и нанесения новых изображений на стены и потолок. Художники фестиваля STENOGRAFFIA создавали там новую работу, посвященную группам Уральского рок-клуба.


Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA


Подземный переход откроют в следующую среду, 16 августа. В тот же день в 12.00 начнется концерт Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок», где прозвучат каверы на знакомые уральцам песни.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:05 С начала лета на дорогах Свердловской области погибло больше 70 крупных животных
18:36 Одному из главных шедевров советского кино будет посвящена лекция в Ельцин Центре
17:52 За месяц в Свердловской области пропали 126 человек
17:21 В Свердловской области за три года планируют отремонтировать 3 756 домов
16:44 В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, обругавшего школьника в шапке с буквой Z
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15:48 На улице Малышева в Екатеринбурге встали троллейбусы
15:20 Фестиваль «КиноТеатрум» стартует в Екатеринбурге в субботу
14:51 С детсада в Нижнем Тагиле взыскали 300 тысяч рублей за ожоги трехлетней воспитанницы
14:24 Тело 16-летней девушки в Каменске-Уральском нашли в овраге
13:59 УрФО занял третье место по числу полученных фишинговых писем
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