Возрастное ограничение 18+
Обновленный переход на Плотинке в Екатеринбурге откроют 16 августа
Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA
Отреставрированный подземный переход на Плотинке в Екатеринбурге торжественно откроют 16 августа. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.
Напомним, что переход с 14 июля закрыли для ремонта и нанесения новых изображений на стены и потолок. Художники фестиваля STENOGRAFFIA создавали там новую работу, посвященную группам Уральского рок-клуба.
Подземный переход откроют в следующую среду, 16 августа. В тот же день в 12.00 начнется концерт Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок», где прозвучат каверы на знакомые уральцам песни.
Напомним, что переход с 14 июля закрыли для ремонта и нанесения новых изображений на стены и потолок. Художники фестиваля STENOGRAFFIA создавали там новую работу, посвященную группам Уральского рок-клуба.
Подземный переход откроют в следующую среду, 16 августа. В тот же день в 12.00 начнется концерт Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок», где прозвучат каверы на знакомые уральцам песни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Художник расписал подземный переход у ТЮЗа в Екатеринбурге
03 августа 2023
03 августа 2023
Фестиваль «КиноТеатрум» стартует в Екатеринбурге в субботу
10 августа 2023
10 августа 2023