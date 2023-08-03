Обновленный переход на Плотинке в Екатеринбурге откроют 16 августа



Фото: пресс-служба фестиваля STENOGRAFFIA

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Отреставрированный подземный переход на Плотинке в Екатеринбурге торжественно откроют 16 августа. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA.Напомним, что переход с 14 июля закрыли для ремонта и нанесения новых изображений на стены и потолок. Художники фестиваля STENOGRAFFIA создавали там новую работу, посвященную группам Уральского рок-клуба.Подземный переход откроют в следующую среду, 16 августа. В тот же день в 12.00 начнется концерт Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок», где прозвучат каверы на знакомые уральцам песни.