С начала лета на дорогах Свердловской области погибло больше 70 крупных животных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области обнародовал печальную цифру: за два летних месяца на дорогах Свердловской области погибло свыше семи десятков крупных диких животных.На новостных лентах почти каждый день появляются сообщения о ДТП с участием диких зверей. Как правило, происходят они на загородных трассах, где машины ездят с повышенной скоростью. И именно высокая скорость машины становится одной из главных причин, почему при столкновении у животного почти не остаётся шансов выжить. В подавляющем большинстве случаев, при ударе о мчащийся набор металлических и пластиковых деталей, зверь погибает, либо получает тяжёлые травмы, которые в последствии приводят к скорой смерти.По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, с 1 июня по 28 июля текущего года жертвами ДТП в регионе стали 72 крупных диких животных, — приводит данные ведомства «ЕАН». В это число вошли 43 косули, 28 лосей и один кабан. В начале июля при столкновении с иномаркой на автодороге Екатеринбург – Тюмень погибли сразу три косули.Упомянутая выше трасса вообще является самой опасной для животных, судя по количеству случаев. Второй такой же опасной для диких животных трассой является дорога между Екатеринбургом и Серовым.