С детсада в Нижнем Тагиле взыскали 300 тысяч рублей за ожоги трехлетней воспитанницы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле с детского сада взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за ожоги трехлетней воспитанницы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25 января в детском саду №77 трехлетняя девочка опрокинула на себя кружку с кипятком, которую оставила на столе младший воспитатель группы. Девочка получила термический ожог поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести.Воспитатель в этот момент находилась в другой группе. При этом сотрудники детсада не оказали пострадавшей первую помощь, не вызвали скорую помощь и не сообщили о происшествии медику и заведующей детсадом.Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила внесла директору детского сада представление, по результатам рассмотрения которого двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Заведующая детсадом по постановлению прокурора привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).Кроме того, прокуратура направила иск в суд о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с детсада в пользу родителей девочки 300 тысяч рублей.